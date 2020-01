VIDEO Zverev-Wawrinka, gli highlights del match. Il tedesco regola lo svizzero in quattro set e vola in semifinale per la prima volta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ proprio il caso di dirlo: “Finalmente!”. Alexander Zverev ha superato l’esame dei quarti di finale degli Australian Open 2020 di tennis e ha battuto in quattro set lo svizzero (n.15 del mondo) Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-2. Per il n.7 ATP è la prima qualificazione alle semifinali del Major australiano e di uno Slam. Il teutonico, infatti, non era andato oltre i quarti al Roland Garros nel 2018 e nel 2019 (clicca qui per la cronaca). Di seguito gli highlights: VIDEO Zverev-Wawrinka, gli highlights del match CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

