VIDEO – Pd-M5S, Picarone risponde alla Ciarambino: “Disastro Campania solo nella sua testa” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone risponde immediatamente alle accuse del consigliere Valeria Ciarambino. Scrive: “Apprendo di una dichiarazione del consigliere Valeria Ciarambino dei 5S la quale mi attribuisce la presunta corresponsabilità nel ‘disastro della Campania’ che esiste, però, solo nella sua testa. Probabilmente ancora confusa e disorientata dalla recentissima conferma della sostanziale scomparsa del movimento politico di cui fa parte, il consigliere Ciarambino dimostra di aver vissuto la sua esperienza in Consiglio regionale in modo istituzionalmente del tutto dissociato dalla realtà. Forse nella testa aveva alcuni Ministri e Sottosegretari del suo partito che appaiono degli “scappati di casa” più che uomini di governo. Ciarambino dimostra di non sapere, ad esempio, che il nostro quinquennale lavoro in ... ladenuncia

agorarai : 'Del M5s si possono salvare tante cose. Ci sono persone molto colte, hanno un tasso di laureati più alto che in alt… - La7tv : #tagada Il Direttore de Il Tempo @FrancoBechis rivaluta l'operato politico di @luigidimaio durante i due governi Co… - ItaliaViva : .@lucianonobili :'Il nostro spazio è enorme perché è lo spazio fra un blocco sovranista, isolazionista, estremista… -