Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Viabilità DEL 29 GENNAIO 2020 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI SONO CONCLUSI I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA; PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA; CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE LE CODE SI SONO RIDOTTE E AL MOMENTO PERMANGONO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI INO AL RACCORDO, QUI DOVUTE A DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN ... romadailynews

