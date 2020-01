Very Insta People, intervista esclusiva a Silvia Ceriegi, ideatrice di Trippando (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il nuovo appuntamento con la rubrica V.I.P. – spazio dedicato al mondo degli influencer ci porta a scoprire – il progetto Trippando di Silvia Ceriegi. Un percorso interessante e propositivo ma allo stesso tempo peculiare che spazia nell’universo dei blog, della comunicazione e dei viaggi. Le idee prendono forma nella scrittura e aprono verso nuovi progetti futuri. D: Silvia, presentaci Trippando.it R: Trippando è uno spazio, un marito, un figlio, la mia vita. È uno spazio dove condivido ciò che mi piace e dove amo accogliere gli amici. È un marito perché è il mio riferimento, la mia cartina al tornasole della vita. È un figlio perché lo curo e lo vezzeggio come un bambino piccolo. Ed è la mia vita, me senza la mia persona, la mia anima. D: Cosa ti chiedono i tuoi follower? R: Di andare più piano. Scherzo. A volte sforno talmente tante idee una dietro l’altra che mi ... nonsolo.tv

