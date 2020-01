Vermi nella zuppa dei bambini alla mensa scolastica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Il caso in provincia di Macerata. Nessuno si sarebbe accorto del cibo avariato. L'ira del sindaco: "Non è ammissibile, verifiche in corso" Vermi nei piatti della mensa scolstica. Il caso è scoppiato all'istituto comprensivo di Cingoli, in provincia di Macerata, dove i piccoli alunni si sono trovati gli animaletti nella zuppa di farro. Secondo quanto riporta la stampa locale, il personale in servizio alla mensa non si sarebbe accorto del fatto che il cibo fosse avariato. Così la maggior parte dei bambini presenti ha mangiato la minestra come se nulla fosse. I problemi per i piccoli sono però giunti più tardi. Dopo la scuola, al ritorno a casa, gli alunni hanno iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco e hanno vomitato l'intero pranzo. Le proteste dei genitori hanno messo subito in allerta il Comune di Cingoli che, senza perdere tempo, ha chiesto ... ilgiornale

