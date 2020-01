Venezia: 'Bomba Day' domenica 2 febbraio, in prefettura tavolo coordinamento (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Venezia, 30 gen. (Adnkronos) - Si è tenuto questo pomeriggio in prefettura a Venezia il quinto tavolo di coordinamento con all’ordine del giorno il dispositivo di protezione in vista del “Bomba Day” di domenica 2 febbraio, dopo il ritrovamento di un ordigno d’aereo della seconda guerra mondiale di 5 liberoquotidiano

badrepjm : e prima l’acqua alta e poi il cosovaro che minaccia le ragazze con un coltello e poi ancora ritrovamento di una bom… - nuova_venezia : Storie. Quel giorno che ho visto cadere la bomba su Marghera - nuova_venezia : «Quel giorno che vidi la bomba cadere dal cielo su Marghera» -