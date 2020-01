Venezia, bambino positivo alla tubercolosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un nuovo caso di tubercolosi è stato registrato nei giorni scorsi, ad un bambino di Scorzé, a Venezia. Le sue condizioni sembrano stabili, ma i medici hanno fatto subito partire l’allarme per i suoi compagni e per tutto il personale scolastico. Questa patologia è contagiosa e può portare a gravi conseguenze. I dottori dell’ospedale, quando hanno capito la gravità della situazione, hanno subito allertato la Ulss 3 Serenissima, che si è immediatamente messa a contatto con l’istituto scolastico. Secondo le informazioni che sono state rese note da diverse testate giornalistiche, le condizioni del bambino non sono gravi ed in questo momento sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. C’è stata molta preoccupazione per il contagio che può essere avvenuto e per questo, la Ulss ha deciso di far rimanere l’istituto scolastico aperto e di fare i controlli ... bigodino

