Veneto, a Ospedaletto Euganeo il sindaco vuole intitolare una piazza a Craxi. Poi frena: “Se la maggioranza non è d’accordo ci fermeremo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Fatto Quotidiano lancia una petizione (che ha già raccolto 40mila firme) per dedicare una strada di Milano all’ex procuratore Francesco Saverio Borrelli, il capo del pool Mani Pulite che perseguì i reati di Tangentopoli? Nella profonda campagna veneta, a Ospedaletto Euganeo, a pochi chilometri da Este, una giunta comunale di centro-destra decide di intitolare una piazza a Bettino Craxi, l’ex segretario del Partito Socialista Italiano diventato simbolo della corruzione e del finanziamento illecito alla politica. La notizia presenta una serie di sconcertanti coincidenze. La prima, cronologica: quattro dei cinque componenti della giunta, compresi il sindaco Giacomo Scapin e il vicesindaco Rodolfo Moretti, si sono riuniti alle 11.45 del 18 gennaio scorso, esattamente un giorno prima della ricorrenza della scomparsa di Craxi avvenuta ad Hammamet, in Tunisia, il 19 gennaio ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Ad Ospedaletto, nel Padovano, polemiche per l'intenzione del sindaco Giacomo Scapin (centrodestra) di dedicare piaz… - Noovyis : (Veneto, a Ospedaletto Euganeo il sindaco vuole intitolare una piazza a Craxi. Poi frena: “Se la maggioranza non è… - fattoquotidiano : Veneto, a Ospedaletto Euganeo il sindaco vuole intitolare una piazza a Craxi. Poi frena: “Se la maggioranza non è d… -