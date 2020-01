Vanessa Incontrada in lacrime: “Una madre con…” [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non è la prima volta che vediamo Vanessa Incontrada commuoversi pubblicamente. Proprio recentemente l’attrice è scoppiata in lacrime in diretta dopo le critiche sul peso. Il periodo è stato difficile e Vanessa si è confermata ancora una volta una donna autentica e sensibile. Stavolta è stata proprio lei a pubblicare una bellissima FOTO del suo volto in lacrime, direttamente sul suo profilo Instagram. Affacciata in finestra, con lo sguardo perso e il volto rigato da una lacrima, Vanessa ha subito commosso il web: “Una madre con il cuore in mano”, ha scritto l’attrice sotto la FOTO, inizialmente preoccupando i fan. È stato spontaneo, per molti, andare dritti con il pensiero alla vita privata della Incontrada. A chiarire il motivo della FOTO, però, ci ha pensato lei stessa: “Come una madre, da domenica 2 febbraio alle 21:25 su Rai Uno”. A ... velvetgossip

