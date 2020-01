Valeria Marini ruba nella casa del Grande Fratello: i concorrenti sconvolti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valerina Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per “sfidare” Antonella Elia e Rita Rusic. E’ rimasta lì solo una notte e ha portato scompiglio, come si aspettava Alfonso Signorini. Quando è andata via, però, gli altri inquilini hanno notato che mancavano dei prodotti da bagno: creme e make up e hanno attribuito a Marini il furto di ciò che mancava. “Qualcosa non quadra, li ha presi lei”, ha dichiarato Adriana Volpe. Sarà davvero andata così? L'articolo Valeria Marini ruba nella casa del Grande Fratello: i concorrenti sconvolti proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

