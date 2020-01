Valentino Rossi, ritiro nel 2020? Morbidelli: “Se ottavo, si ferma” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il pilota dell’Academy e amico del nove volte campione del mondo sincero sulla possibilità che il pesarese decida di non continuare alla fine della stagione che sta per iniziare: “Se Vale non sarà dove si aspetta di essere, penso che non continuerà”. fanpage

