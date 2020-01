Valentino Rossi: “La Yamaha mi ha chiesto se voglio continuare, io ho bisogno di tempo. Se correrò nel 2021 avrà una moto factory” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valentino Rossi non sarà più un pilota della Yamaha ufficiale a partire dal 2021. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla scuderia di Iwata, il Dottore non proseguirà dunque la sua avventura col team giapponese nella pRossima stagione e a metà del 2020 deciderà quale sarà il suo futuro: si ritirerà oppure proseguirà la propria carriera in MotoGP? Il nove volte Campione del Mondo valuterà il da farsi in base ai risultati delle prime gare del Mondiale e nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali tramite un comunicato di stampa dell’azienda. Valentino Rossi: “Per ragioni dettate dal mercato dei piloti, la Yamaha mi ha chiesto all’inizio dell’anno di prendere una decisione riguardo al mio futuro. Coerentemente con quanto ho detto durante l’ultima stagione, confermo che non ho voluto affrettare nessuna decisione e che ho bisogno ... oasport

SkySportMotoGP : ? #Quartararo alla Yamaha al posto di Valentino Rossi dal 2021 #SkyMotori #MotoGP - SkySport : ? #Quartararo alla #Yamaha al posto di Valentino #Rossi dal 2021 #SkyMotori #MotoGP - capuanogio : Praticamente la #Yamaha sta esodando Valentino #Rossi (via @marca) -