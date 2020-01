Valentino Rossi fuori dalla Yamaha (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Yamaha ha messo alla porta Valentino Rossi. E lo ha fatto sorprendendo tutti con una notizia bomba che scuote l'intero mondo della Moto GP a quaranta giorni dalla nuova stagione, che inizierà l'8 marzo con il gran premio del Qatar. La casa giapponese ha annunciato che, a partire dal 2021, ad affiancare lo spagnolo Maverick Viñales (fresco di rinnovo di contratto fino al 2022) sarà il francese Fabio Quartararo, con buona pace di Valentino Rossi che, di fatto, si ritrova fuori dai giochi. Una decisione che, a dirla tutta, era nell'aria, dal momento che, rinnovando il contratto allo spagnolo, Yamaha ha gettato le basi del proprio futuro. Un futuro che non prevederà (almeno in veste ufficiale) il Dottore. https://twitter.com/YamahaMotoGP/status/1222507906555416576Quale futuro per Valentino Rossi? Il nove volte campione del mondo, a questo punto, ... gqitalia

