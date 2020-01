Usura e business, così padre e figlio di San Cipirello avevano fatto fortuna, arrestati (VIDEO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato due persone di San Cipirello. I due sono accusati di associazione a delinquere finalizzata all’Usura, estorsione, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e abusiva attività finanziaria. I Finanziari sono stati coordinati dalla Procura di Palermo e hanno eseguito due misure cautelari, di cui una in carcere ed una ai domiciliari, emesse dal gip nei confronti di S.S. e S.A, rispettivamente padre e figlio, originari di San Cipirello e residenti a Palermo. Sotto indagini c’è anche la compagna di S.A. L’operazione della Guardia di Finanza di questa mattina è stata denominata Papillon. Oltre agli arresti, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 7 immobili, 3 aziende e auto e beni di lusso per un valore stimato di oltre 5 milioni di euro. Sono in tutto 5 le persone indagate nell’inchiesta Papillon partita dalla ... direttasicilia

