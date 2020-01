Usura e arresti a San Cipirello, la telefonata: «Gli scricchio la testa al muro» (VIDEO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Santo Sottile, ritenuto ex favoreggiatore di Giovanni Brusca, e Alessandro Sottile, rispettivamente padre e figlio, originari di San Cipirello sono stati arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza. Santo Sottile è finito in carcere, il figlio Alessandro, invece, è stato portato ai domiciliari. Risultano indagati anche la compagna di quest’ultimo e altre due persone. L’accusa della Procura, che ha portato al fermo eseguito dalla Fiamme Gialle, è associazione a delinquere finalizzata all’Usura, estorsione, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e abusiva attività finanziaria. Le vittime della rete di Usura scoperta dalla Guardia di Finanza aveva come vittime preferite imprenditori in difficoltà della provincia di Palermo. Strozzati dai debiti, chiedevano somme in denaro ai Sottile che, a loro volta, non facevano altro che peggiorare la loro ... direttasicilia

