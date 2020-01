Usa, il Washington Post chiede scusa. Reintegrata la giornalista che aveva ricordato le accuse di stupro a Kobe Bryant (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Erano le 12.50 di mattina il 26 gennaio a Washington D.C. quando Felicia Sonmez, giornalista del Washington Post, condivise sul suo account Twitter un articolo del Daily Beast che riprendeva il caso di stupro di cui era stato accusato il cestista americano, Kobe Bryant, morto poche ore prima in un incidente in elicottero. Una serie tweet che ha scatenato una bufera sul social media e che le è costata, in un primo momento, la sospensione dal suo giornale, il Washington Post. Dopo le critiche ricevute da altri redattori il Post però ha fatto dietrofront. Ecco cosa è successo. Sonmez risponde alle intimidazioni La reazione su Twitter all’articolo condiviso dalla giornalista è stata brutale e sono piovute minacce e intimidazioni. Qualcuno ha pubblicato anche l’indirizzo di casa della giornalista, che è stata costretta a cambiare domicilio. In un primo momento Sonmez si è ... open.online

