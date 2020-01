Urlare contro i cani fa male alla loro salute (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Come vanno addestrati i cani? Le teorie al riguardo sono diverse. C’è chi crede nei rinforzi positivi, che li premia con snack e premi, mentre altri praticano i rinforzi negativi. Ma Urlare contro i cani non solo non serve a niente, ma può anche far male alla salute e al benessere dei cani. Lo dice la scienza! Uno studio dell’Università di Porto ha deciso di smentire una volta per tutte quelle teorie campate per aria secondo le quali Urlare ai cani e punirli fa bene alla loro educazione. Assolutamente no, non è così e i ricercatori o hanno dimostrato in uno studio che finalmente mette a tacere tutte queste false credenze che fanno male ai nostri amici pelosi. I ricercatori hanno condotto lo studio su 92 cani, 42 provenienti da scuole di addestramento per cani che si basano su rinforzi ... bigodino

