Uomini e Donne, Martina Nasoni parla delle rivelazioni su Daniele Dal Moro: "Questa notizia è falsa" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Daniele Dal Moro ha iniziato la sua avventura sul trono di Uomini e Donne da alcuni giorni e il nome della sua ex fidanzata, Martina Nasoni è stato tirato in ballo già diverse volte. Proprio per evitare che ci siano altre voci o incomprensioni la ragazza è intervenuta sulla vicenda. La bella Martina e Daniele si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello. Una volta fuori hanno iniziato la loro relazione che non è andata come speravano. Ora per lui si sono aperte le porte di una nuova importante esperienza televisiva. Sui social sono in molti a chiedere il pensiero della ragazza dal cuore di latta che ha ammesso candidamente di soffrire all'idea che lui ossa uscire con un'altra donna. Inizialmente c'era anche chi aveva ipotizzato che il trono fosse stato proposto proprio a Martina. E' stata proprio quest'ultima a rivelare di non essere ...

