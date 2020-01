Uomini e Donne, lutto per l’ex tronista Carla Velli: ex compagno trovato morto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dramma per la ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli: come riportato dalla cronaca, è stato trovato morto il suo ex compagno e padre di suo figlio, Matteo Voltolina. Conosciuta al pubblico di Canale 5 per essere stata la scelta di Francesco Arca, la Velli ebbe con l’attore una relazione durata pochi mesi che, poi, la riportò negli studi televisivi Mediaset con il ruolo di tronista. Amatissima dal pubblico che ha seguito le sue peripezie sentimentali, Carla concluse il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ricevendo un secco no dal corteggiatore Cristiano Angelucci.Da quel momento, la donna si è allontanata dal piccolo schermo e ha incontrato il grande amore, Matteo Voltolina. È con lui che Carla Velli ha provato a costruire una famiglia e dalla loro unione è nato il figlio Emanuele, che oggi ha circa due anni. La relazione con il compagno, però, si è conclusa dopo un po’ ... ilgiornale

Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… - AndreaOrlandosp : Un’altra buona notizia dall’Emilia,per la prima volta nella storia in un grande gruppo consiliare regionale le donn… - MSF_ITALIA : BREAKING In un annuncio in 6 lingue, i 403 sopravvissuti a bordo di #OceanViking hanno appena saputo che sbarcheran… -