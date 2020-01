Uomini e Donne, anticipazioni: Armando e Barbara sotto accusa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ che andrà in onda oggi Armando e Barbara si difendono dalle accuse dello studio sui loro presunti comportamenti illeciti. Il trono over di ‘Uomini e Donne‘ in questo momento è un vero e proprio calderone che ribolle. Sono tanti infatti i protagonisti che non convincono dame e cavalieri, nonché … L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: Armando e Barbara sotto accusa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… - AndreaOrlandosp : Un’altra buona notizia dall’Emilia,per la prima volta nella storia in un grande gruppo consiliare regionale le donn… - MSF_ITALIA : BREAKING In un annuncio in 6 lingue, i 403 sopravvissuti a bordo di #OceanViking hanno appena saputo che sbarcheran… -