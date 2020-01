Una Vita, anticipazioni 2-7 febbraio: Celia è incinta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Buone notizie per gli amanti della soap opera Una Vita. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 2 al 7 febbraio 2020 su Canale 5 infatti, svelano che Celia dirà a Trini di aspettare un bambino. Le due amiche saranno al settimo cielo per la felicità. Nel frattempo, Ceferino dirà a Lolita di aver baciato Casilda ma si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che si è trattato di un inganno volto a spezzare la maledizione di Cabrahigo. Una Vita anticipazioni settimanali: Telmo allontana Lucia Nelle puntate della settimana di Una Vita, frate Guillermo arriverà ad Acacias grazie a Samuel. Telmo, dopo avergli confessato di essersi innamorato di una donna, ascolterà i consigli del suo mentore e finirà con l’allontanare Lucia che, dal canto suo, continuerà a ribadire l’amore nei suoi confronti. Nel frattempo, Rosina e Susana scopriranno che Liberto ha accettato di ... kontrokultura

