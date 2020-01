Una Piccola Grande Famiglia, Amy Roloff: "Nuova stagione in primavera" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chi si ricorda di questa Piccola Grande Famiglia capace di emozionare ed incollare alla tv i telespettatori di Real Time fino a pochi anni fa? Loro sono i Roloff, protagonisti del format per la tv Little People, Big World, arrivato in Italia con il titolo Una Piccola Grande Famiglia. Trasmesso sulle reti televisive di Real Time e DMax fino a poco più di un anno fa, lo show continua a far parlare di sé soprattutto all'estero dove, di fatto, i Roloff vengono ancora oggi considerati importanti protagonisti dello spettacolo, soprattutto negli States.Dopo il successo, anche italiano, de Il Nostro Piccolo Grande Amore, del quale vi abbiamo parlato qualche giorno fa, anche Una Piccola Grande Famiglia è diventato un altro dei programmi cult di Real Time, con mamma Amy, papà Matt e i loro quattro figli, di cui solo uno affetto da nanismo, Zach.Una Piccola Grande Famiglia, ... blogo

