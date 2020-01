Un Rolex che vale una fortuna, la storia del veterano e di una scoperta fatta in diretta televisiva (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un veterano ha deciso di prendere parte al documentario “Antiques Roadshow” e ha scoperto in diretta televisiva di possedere un Rolex dal valore che può raggiungere i 700mila dollari Possedere un Rolex può significare possedere una piccola fortuna. Questo è quello che ha imparato sulla sua pelle un anziano veterano dell’esercito che lunedì sera è … L'articolo Un Rolex che vale una fortuna, la storia del veterano e di una scoperta fatta in diretta televisiva NewNotizie.it. newnotizie

GPeppe34N : RT @GiancarloDeRisi: @patriziatraver8 @CieloItalia @MaurizioReset Se il comunismo è finito, i comunisti no e in Italia stanno nelle regioni… - min_rolex : No clickbate, this is tutto quello che aspiro ad essere - PrincipiFranco : D'Alema, quello del veliero a sua insaputa, della casa a sua insaputa, del rolex a sua insaputa, del c.c. a sua ins… -