Un posto al sole anticipazioni: torna GIOVANNA, il noir è in agguato? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Periodo di grandi impegni sul piccolo schermo per Clotilde Sabatino, che il pubblico televisivo conosce da tanti anni per via del suo ruolo di GIOVANNA Landolfi in Un posto al sole. Vi sarete sicuramente accorti dai promo mandati in onda dalla Rai che l’attrice è nel cast della seconda stagione della fiction L’amica geniale (prestissimo in tv e già al cinema con i primi due episodi), ma apparirà anche nella terza ed ultima annata della serie Baby, su Netflix. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! E poi c’è Upas: da qualche anno il personaggio interpretato dalla Sabatino viene inserito nella soap ogni volta in cui a Palazzo Palladini e dintorni accade qualcosa di poliziesco o giudiziario… e chissà che non sia così anche stavolta! Occhio dunque, perché nei prossimi mesi rivedremo GIOVANNA Landolfi; non possiamo ... tvsoap

