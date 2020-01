UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 30 gennaio 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5429 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 30 gennaio 2020: Per cercare di risolvere la situazione con la maestra Maria Grazia (Tiziana Bagatella), Angela (Claudia Ruffo) decide di parlare con la preside della scuola di Bianca (Sofia Piccirillo)… Giulia (Marina Tagliaferri), che ormai si fida completamente di Marcello (Fabio Cocifoglia), sembra cadere sempre più nella trappola organizzata dall’uomo e dal suo complice… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) prosegue nel suo tentativo di liberarsi di Samuel (Samuele Cavallo), allo scopo di sostituirlo con Diego (Francesco Vitiello); qualcuno, però, lo farà riflettere sulla slealtà del suo comportamento… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 30 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

