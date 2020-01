Un papà miliardario è disposto a dare 180 milioni di dollari all’uomo che farà innamorare di sè la figlia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un uomo cinese, Cecil Chao Sze-Tsungche che vive a Hong Kong insieme alla sua famiglia non riesce proprio ad accettare che la figlia non sia ancora sposata. E allora aveva messo un annuncio nel quale spiegava che era disposto a dare 180 milioni di dollari a chi sarebbe stato in grado di far innamorare di sè la figlia. La ragazza in più occasione aveva spiegato al padre che avrebbe voluto scegliere lei con chi passare il resto della sua vita ma, poiché non si decideva mai, il padre aveva deciso di fare di tutto per aiutarla. La ragazza, Gigi Chao era molto contrariata ma il padre non voleva sentire ragioni. La ragazza continuava a rifiutare chiunque si presentasse e a quel punto il padre ha provato ad alzare la posta e a offrire 180 milioni di dollari al ragazzo che l’avrebbe fatta innamorare di se. Ma nessuno c’è mai riuscito perché Gigi è una ragazza omosessuale che in ... baritalianews

