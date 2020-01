Un gesto estremo. Salvo Veneziano ancora contro il GF Vip e Signorini: il video è subito virale ma divide il pubblico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ormai Salvo Veneziano è inarrestabile e se può dire le cose come stanno, lo fa senza troppe remore. La sua è una vera e propria battaglia contro il Grande Fratello Vip, una questione personale che Salvo Veneziano decide di rendere pubblica, o meglio, ‘social’. Sono state tante le occasioni in cui il siciliano espulso dalla casa più spiata d’Italia ha voluto sottolineare le ‘irregolarità’ usuali che riguardano il programma televisivo, apprezzato da tutti gli italiani, seppur con qualche numero in meno rispetto le scorse edizioni. Sarà ‘merito’ anche di Salvo? Espulso dal gioco a causa delle frasi sessiste e volgari su Elisa De Panicis, Salvo Veneziano non accetta più nessuna forma di silenzio riguardo il programma televisivo e continua a ‘cantare’ a gran voce. Mette in piazza tutto e scopre gli altarini che, a parer suo, reggono le ... caffeinamagazine

fanpage : Il gesto estremo dopo la notizia del licenziamento - SorrentinoAnt10 : RT @clubuds: Siamo a sette colleghi. Sette fratelli che a causa di un lavoro stressante, pericoloso settopagato che ha regolamenti che sono… - bercri72 : #lapupaeilsecchione se lei non la smette di illuderlo lui potrebbe fare un gesto estremo....?????? -