Ultimi sondaggi elettorali: la Lega perde consensi, mentre cresce il Partito Democratico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Passata la tempesta elettorale emiliano romagnola, vissuta da quasi tutti come un vero e proprio referendum sul governo giallo-rosso, si iniziano a raccogliere i frutti di tutto il vento seminato in campagna elettorale. E in particolare, al contrario di quanto immaginato, a soffrire pare essere proprio la Lega. Secondo gli Ultimi sondaggi elettorali effettuati dall’Istituto Ixè per Carta Bianca, la trasmissione in onda su Rai 3, il Carroccio si conferma primo Partito, ma con qualche numero in meno rispetto al passato. sondaggi elettorali, le percentuali dei partiti Ecco le percentuali dei partiti secondo l’ultima rivelazione dell’Istituto Ixè, pubblicata martedì 28 gennaio: Lega-Salvini: 28,2% Partito Democratico: 20,0% Movimento 5 Stelle: 15,9% Fratelli d’Italia: 12,0% Forza Italia: 6,9% Italia Viva: 3,6% +Europa: 3,2% La Sinistra: 2,9% Europa Verde: 2,4% Azione: ... urbanpost

bb91687509 : RT @giuseppetp55: Per il Felpa adesso”piange il citofono”?Sembrerebbe proprio così,visti i malumori che provengono dall’interno della Lega,… - giuseppetp55 : Per il Felpa adesso”piange il citofono”?Sembrerebbe proprio così,visti i malumori che provengono dall’interno della… - isaweb57 : RT @Nonha_stata: Secondo gli ultimi sondaggi gli elettori a 5stelle dopo essere passati alla lega si stanno riversando sulla Meloni. Per ch… -