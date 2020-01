UGL Sanità. Giuliano: “Richieste garanzie per gli operatori della Sanità Privata” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo l’improvvisa interruzione della trattativa con le Associazioni Datoriali Aiop Aris sul rinnovo del contratto della Sanità Privata questa mattina la delegazione ufficiale della UGL Sanità, composta dal Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e dal Dirigente Nazionale Valerio Franceschini, ha incontrato presso il Ministero della Salute Giovanni Bissoni Capo della Segreteria Tecnica del Ministro. “Non possiamo giocare – la dichiarazione del Segretario Nazionale Giuliano all’uscita dell’incontro – con il futuro dei lavoratori del settore. La strada per il rinnovo del contratto della Sanità Privata sembrava ormai essere ben delineata, mentre ora tutto viene rimesso in discussione con una interruzione del dialogo che è inaccettabile. Abbiamo chiesto al Ministero di farsi garante per il completo rispetto degli accordi presi nei mesi precedenti con la Conferenza Stato – ... romadailynews

Ugl_sanita : #uglsanita ricevuta al #ministerodellasalute da #giovannibissoni dopo interruzione #trattative del #contratto della… - Ugl_sanita : @michelefacci Forza e onore Michele - Ugl_sanita : RT @OrnellaPetillo: Uno strumento per l'#inclusione lavorativa: Osservatorio aziendale per le #lavoratrici e i #lavoratori con #disabilità… -