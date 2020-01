Uccisa della malaria. Ma al pronto soccorso: "È solo un'influenza" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valentina Raffa Stroncata dalla malaria a soli 44 anni al rientro da una vacanza in Nigeria. Loredana Guida, insegnante di Agrigento e da più di 15 anni giornalista, in cuor suo forse aveva intuito che quella febbre alta e i dolori non erano da sottovalutare. Per questo il 15 gennaio si era recata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e, stando a quanto dicono i familiari, aveva riferito ai medici di essere tornata il 9 gennaio da Lagos in Nigeria. Secondo i parenti, tra cui un fratello carabiniere, non sono stati riconosciuti i sintomi. Infatti, stanca della lunga attesa, Loredana era potuta tornare a casa firmando le dimissioni. Le era stato assegnato solo un codice verde. I dettagli della vicenda sono ancora da chiarire. Secondo la direzione sanitaria la paziente è stata visitata e presa in carico con codice verde dopo 4 ore dal suo arrivo ed è ... ilgiornale

