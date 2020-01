U.S. Acli, partito il campionato “Kids”: ecco i corsi organizzati dall’associazione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riprende anche quest’anno, per il terzo consecutivo, il campionato provinciale di calcio U.S. Acli Kids. Il torneo è già cominciato da qualche settimana e ha visto scendere in campo le piccole categorie, mentre oggi è stato il turno dei giovanissimi. Prima tappa, essendo il torneo “itinerante“, la struttura dell’Olmeri Club. L’obiettivo è quello di far crescere i giovani con senso di sacrificio e di gruppo, perché attraverso lo sport si può eccellere anche in altri campi. L’U.S. Acli ha inoltre organizzato diverse competizioni provinciali, sempre senza tralasciare la formazione dei propri tecnici e dei propri dirigenti. Fattore, quest’ultimo, che sta decisamente consentendo all’associazione di concentrare la propria attività basandosi su di un sano stile di vita. Altra novità, nel frattempo, è ... anteprima24

