Tuttosport: Crisi Torino, Mazzarri ora rischia. Cairo valuta i possibili sostituti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Walter Mazzarri non è più così sicuro di rimanere l’allenatore del Torino. Se nemmeno il 7-0 rimediato in casa dall’Atalanta aveva scosso le convinzioni del presidente Cairo, i quattro gol presi ieri dal Milan con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia ora mettono davvero in Crisi il futuro dell’allenatore. Secondo Tuttosport infatti Cairo sarebbe ad un passo dall’esonero, e starebbe già valutando i nomi dei sostituti. “La notte di San Siro ha dimostrato come la squadra, a prescindere dalle sorti di Mazzarri, abbia quell’anima che aveva smarrito nella notte delle streghe con l’Atalanta. Però ha pure confermato anche come basti un piccolo baco nell’ingranaggio per far sciogliere certezze che sono alquanto labili nella psiche dei giocatori: forse anche di questo avrà parlato Cairo nello spogliatoio con l’allenatore, subito dopo il match”. La ... ilnapolista

