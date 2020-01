Tutto il Parlamento europeo in piedi per Liliana Segre: in Italia non andò proprio così (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È intervenuta nel corso della cerimonia della memoria per l’olocausto degli ebrei che si è svolta nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Liliana Segre ha tenuto un discorso alla presenza di tutti gli eurodeputati e del presidente dell’assise David Sassoli. L’applauso Liliana Segre è stato circolare e assolutamente condiviso: tutte le forze presenti si sono alzate in piedi e hanno tributato una standing ovation alla senatrice a vita. Immagini molto diverse da quelle che abbiamo visto a Palazzo Madama, in occasione della discussione sulla nascita della commissione contro l’odio razziale e contro l’antisemitismo. LEGGI ANCHE > Mussolini su Liliana Segre: «Si trasforma da nonnetta a strega di Biancaneve, non fomenti e pacifichi» Applauso Liliana Segre da parte di Tutto il Parlamento europeo La risposta più bella ad #AlessandraMussolini l’ha data il ... giornalettismo

Rinaldi_euro : Come rimarrà delusa la signora disinformata quando conterà i voti favorevoli al recesso UK espressi da tutto il Par… - agorarai : #decretisicurezza 'ogni aggressione fisica o verbale a un pubblico agente è un reato, così ha deciso il Parlamento,… - Carmela_oltre : RT @frustametafora: Il Parlamento scozzese manterrà la bandiera UE anche dopo la #Brexit Un Regno presto in frantumi, che non sarà più tan… -