Turismo: enogastronomico in costante crescita, Italia ben posizionata in Europa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milano, 29 gen. (Adnkronos) – Ci sono le ‘strade del vino’, i ristoranti e i bar storici, ma anche le dimore storiche, i casali di campagna da valorizzare come sede di aziende di produzione agroalimentare, oppure, ancora, i corsi di cucina. Magari per imparare l’arte della pizza. Il nostro Paese è sempre meglio posizionato in Europa per accogliere la domanda di Turismo enogastronomico, in crescita costante in tutto il mondo. Secondo l’ultimo rapporto sul Turismo enogastronomico Italiano 2020 curato da Roberta Garibaldi, esperta di Turismo e docente universitaria, il ruolo dell’enogastronomia è oggi centrale nell’offerta turistica, tanto che il 71% delle persone in viaggio lo fa anche per concedersi un’esperienza legata al cibo e alla cucina locale. E’ la Cina il Paese da cui arrivano più visitatori disposti a sperimentare a ... calcioweb.eu

