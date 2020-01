Turismo: enogastronomico in costante crescita, Italia ben posizionata in Europa (2) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) – Dal confronto con i maggiori competitor europei, emerge un quadro positivo. L’Italia è ai vertici in sette degli indicatori considerati: produzioni di eccellenza, aziende vitivinicole, aziende olearie, imprese di ristorazione, musei del gusto, birrifici e città creative Unesco legate all’enogastronomia. Negli ultimi tre anni, sebbene la Francia evidenzi il maggiore incremento in termini assoluti di prodotti agroalimentari a indicazione geografica e di micro-birrifici, e la Spagna di vini a indicazione geografica e imprese di ristorazione, l’Italia mantiene il primato per quanto concerne la crescita di aziende viticole e olivicole, dimostrando quindi un buon dinamismo nonostante la crisi. Sono il cibo e il vino a caratterizzarci maggiormente, anche all’estero: il gorgonzola e la pizza sono i prodotti Italiani a indicazione geografica più ... calcioweb.eu

