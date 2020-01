Treviso, muore a 10 anni di influenza fulminante: “Febbre alta, poi il coma” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La piccola Emma è morta a 10 anni per un’influenza fulminante. E’ stata colpita da una febbre alta e poi è andata in coma: non c’è stato nulla da fare. Una probabile encefalopatia necrotizzante acuta, classificata come “rara complicanza neurologica post infettiva”. E’ questa la causa della morte di una bambina trevigiana di 10 anni, … L'articolo Treviso, muore a 10 anni di influenza fulminante: “Febbre alta, poi il coma” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

