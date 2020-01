Tremila euro al giorno per la propaganda Social. Per spingere la Borgonzoni in Emilia la Lega ha bruciato 162mila euro in un mese (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Regala sempre qualche curiosa emozione andare a vedere, specie dopo una campagna elettorale, in che modo candidati e politici hanno speso i soldi per pubblicizzare il proprio partito o la propria immagine su Facebook, il Social più utilizzato e conosciuto nel mondo. E non a caso il quadro è piuttosto interessante: andando a vedere chi ha fatto sponsorizzazioni sulle proprie pagine negli ultimi 30 giorni emerge come il primato spetta, in maniera incontrastata, a Matteo Salvini: nell’ultimo mese, infatti, il Capitano ha speso la bellezza di 83.840 euro per un totale di 88 inserzioni. In pratica, il segretario leghista ha speso poco meno di 3mila euro al giorno, festivi compresi. Considerando, invece, il numero delle inserzioni, parliamo di poco meno di mille euro a spot Social. Non male. Ma è curioso che al secondo posto troviamo ancora una volta una leghista. Parliamo della candidata ... lanotiziagiornale

forzaroma : Giudice Sportivo, Dzeko in diffida. Ammenda di tremila euro alla società?? #ASRoma - PagineRomaniste : Giudice Sportivo, tremila euro di ammenda alla #ASRoma per lancio di un bengala. #Dzeko entra in diffida -