Traffico Roma del 29-01-2020 ore 18:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CODE A TRATTI SULLA CORSIA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA SI RALLENTA IN CORSIA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TAGENZIALE A VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO E SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELLURBE ALL’APPIO LATINO TRAFFICATA VIA CILICIA DALLA COLOMBO A PIAZZA GALERIA VERSO PIAZZA TUSCOLO RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI LARGO GREGORIO XIII PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO PIGNETO CHIUSA QUESTA NOTTE VIA CASILINA DALLE 22 ALLE 6 DA PIAZZA DEL PIGNETO A VIA PLACIDO ZURLA, A PARTIRE DALLE 6 DI DOMATTINA CAMBIA LA VIABILITÀ DELLA ZONA:IL TRATTO DI VIA CASILINA TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE ... romadailynews

