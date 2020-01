Traffico Roma del 29-01-2020 ore 14:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CODE PER INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLEMNTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIALE REGINA MARGHERITA Traffico RALLENTATO IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDMONDO DE AMICIS A VIA STRESA VERSO VIA MARIO FANI ALL’EUR RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DELL ANTARTIDE A VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: ivan valente In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 29-01-2020 ore 14:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-01-2020 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #Roma: Via Giovanni Battista Morgagni intersezione con viale Regina Margherita, #traffico rallentato causa #incidente. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Molise - Via di S. Basilio - Via del Basilico #chiusura al traffico causa manifestazione. -