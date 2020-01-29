Traffico Roma del 29-01-2020 ore 10:00 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER Traffico TRA PISANA E VIA DEL MARE IN ENTRATA IN CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE MA ANCHE IN USCITA TRA TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE , NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DELLE VALLI E SALARIA PRUDENZA NELLA GUIDA IN VIA DEI MONTI TIBURTINI, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI MONTI DI PIETRALATA C’E’ UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA CHE POTREBBE FAR PERDERE IL CONTROLLO DEL VOSTRO VEICOLO, LUNGHISSIME CODE SONO SEGNALATE AL MOMENTO A PARTIRE DALLA TIBURTINA PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN ... romadailynews
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