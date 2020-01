Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è di nuovo crisi? (Foto) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono di nuovo in difficoltà Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, è di nuovo crisi per la coppia che si era ritrovata dopo una dolorosa separazione (Foto)? E’ la rivista Chi a parlarne ipotizzando che i due cantanti stiano vivendo un’altra volta un periodo difficile. Una vera bomba che il settimanale di gossip di Alfonso Signorini lancia ma che ancora non ha prodotto alcun commento dei diretti interessati. E’ nelle chicche di gossip di Chi che ritroviamo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio con una nuova rottura dopo quella del 2018. Il gossip parla di altri fulmini caduti su Anna e Gigi perché non appaiono più insieme da molto tempo. E’ vero, dopo la loro riconciliazione li abbiamo visti insieme in più occasioni, ma era come volere confermare con soddisfazioni che l’amore aveva trionfato e che erano più forti e innamorati di prima. Sui rispettivi profili social nessuna Foto insieme ed è ormai ... ultimenotizieflash

