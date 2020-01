Toilette a forma di bocca di donna a Treviso: “Provocazione sessista” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una scelta di pessimo gusto, quella che hanno effettuato i gestori di un locale a Treviso per le ceramiche dei loro bagni. Un cliente ha infatti postato una foto sui social di una Toilette a forma di bocca di donna, posta nei bagni, scatenando una vera e proprio rivolta da parte degli utenti. La consigliera di Parità della Provincia di Treviso, Stefania Barbieri, commenta alla Tribuna di Treviso: “Sono sconvolta perché non riesco a capire l’utilità di dare un messaggio sessista di mercificazione del corpo femminile in un momento in cui dobbiamo dare invece messaggi positivi, di amore e comprensione, per favorire la parità di genere. In un periodo storico in cui i femminicidi sono all’ordine del giorno, gli sforzi sociali per l’educazione alla parità di genere vengono invocati da ogni parte politica, il rapper Junior Cally è sotto processo mediatico per il sessismo nelle sue ... notizie

