Titanic, Claire Danes: "Rifiutai il ruolo di Rose, ma sapevo a cosa andavo incontro" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Claire Danes non si è pentita di aver rifiutato il ruolo di Rose in Titanic, andato poi a Kate Winslet: 'Dissi a Leonardo DiCaprio che sapevo benissimo a cosa andavo incontro'. Claire Danes come Rose DeWitt Bukater in Titanic? Sarebbe potuto accadere, se solo l'attrice non avesse rifiutato il ruolo... Decisione di cui ammette di non essersi mai pentita, perché non si sentiva pronta per affrontare la popolarità che ne sarebbe derivata. C'è stato un tempo in cui Leonardo DiCaprio e Claire Danes erano la coppia it di Hollywood, almeno sullo schermo, grazie alla pellicola di ispirazione Shakespeariana del '96 diretta da Baz Luhrmann, Romeo + Juliet. Solo un anno dopo, però, i nomi sulla bocca di tutti erano in parte differenti: a quello di Leo, infatti, si accompagnava allora Kate ... movieplayer

