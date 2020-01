Tifoso investito e ucciso a Potenza: scattano 29 Daspo per i coinvolti, uno per 8 anni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo gli arresti disposti dalla magistratura , perla morte del supporter della Vultur Rionero Fabio Tucciariello, si muove ora anche il Questore di Potenza facendo scattare i provvedimenti di Daspo. Per il Tifoso del Melfi attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario, il 30enne Salvatore Laspagnoletta, è stato disposto un Daspo di cinque anni. fanpage

bredaglia : RT @ChrisPeverieri: #Chile | Ieri sera un tifoso del Colo Colo è stato ucciso fuori dal Estadio Monumental investito da un furgone dei cara… - minuto78 : RT @ChrisPeverieri: #Chile | Ieri sera un tifoso del Colo Colo è stato ucciso fuori dal Estadio Monumental investito da un furgone dei cara… - villajarim63 : RT @ChrisPeverieri: #Chile | Ieri sera un tifoso del Colo Colo è stato ucciso fuori dal Estadio Monumental investito da un furgone dei cara… -