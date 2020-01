The Name of Evil, la storia di padre Amorth l'ultimo esorcista racconta da una co-produzione italo-spagnola (Di mercoledì 29 gennaio 2020) padre Gabriele Amorth è conosciuto per esser stato il più famoso esorcista della Chiesa Cattolica, fondatore dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti e autore di diversi libri in cui ha raccontato le sue esperienze di trent'anni di esorcismi.Una storia che non poteva non suscitare l'attenzione di autori e produttori di film e serie tv per il carico di fascino, orrori e paure che si porta dietro. Ecco che nel corso del 2020 la storia di quello che è considerato l'ultimo esorcista del Vaticano, diventerà una serie tv.The Name of Evil, la storia di padre Amorth l'ultimo esorcista racconta da una co-produzione italo-spagnola pubblicato su TVBlog.it 29 gennaio 2020 09:44. blogo

