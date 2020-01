The Initiative al centro di un tweet di Phil Spencer e molti pensano al ritorno di Perfect Dark (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A quanto pare qualcosa si muove a ritmi piuttosto serrati all'interno degli Xbox Game Studios e in particolare tra le fila di The Initiative, nuovissimo studio fondato da Microsoft che nel corso dei mesi sta accogliendo diversi veterani per formare quello che sulla carta potrebbe essere una sorta di dream team tra le software house first-party del colosso di Redmond.Sulla carta perché il primo progetto di The Initiative continua a essere avvolto nel mistero anche se il reveal dovrebbe avvenire quest'anno (magari all'E3 2020) come sottolineato dal boss di Xbox Game Studios, Matt Booty. Intanto arriva un interessante per quanto striminzito aggiornamento da Phil Spencer.Nella giornata di ieri Spencer si è infatti incontrato con Matt Booty e con Darrell Gallagher, ex Square Enix e Call of Duty e fondatore di The Initiative. Il breve tweet ha inevitabilmente dato il via alle ... eurogamer

xbox_series : The Initiative team interno di Microsoft potrebbe essere al lavoro su una vecchia ip di xbox game studios.… - Asgard_Hydra : Xbox Series X: il team The Initiative è al lavoro su un vecchio gioco? | Game Division - Eurogamer_it : Novità da #TheInitiative direttamente da Phil Spencer. Il ritorno di Perfect Dark è possibile? #PerfectDark -