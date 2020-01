The Batman: Robert Pattinson in uno spettacolare fan trailer (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nell'attesa del trailer ufficiale di The Batman, un fan volenteroso ha creato un suo video di anticipazioni grazie a un collage con Robert Pattinson e altri attori del cast. Le riprese di The Batman con Robert Pattinson sono ufficialmente iniziate come ha confermato il regista Matt Reeves, nel frattempo uno spettacolare fan trailer approda in rete. Siamo ancora ben lontani dall'avere qualche immagine ufficiale di The Batman da sbirciare prima dell'uscita del film a giugno 2021. Nel frattempo, un solerte fan ha creato un trailer fatto in casa per darci un'idea di come sarà il cast della nuova versione del Cavaliere Oscuro. Con un po' di fantasia possiamo già immaginarcelo. Lo youtuber StryderHD ha infatti preso clip e sequenze da vari film, mettendole insieme per ricreare il fantastico insieme ... movieplayer

