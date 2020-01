The Batman, le riprese del nuovo film sono ufficialmente iniziate (Di mercoledì 29 gennaio 2020) by Hynerd.it Warner Bros. Pictures ha comunicato nelle scorse ore che sono ufficialmente iniziate le riprese di “The Batman”. Il film sarà diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), e vedrà Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpretare il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne. Al fianco di Pattinson, reciteranno nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) ... hynerd

