Terremoto Veneto: epicentro, magnitudo scossa e cos’è successo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Terremoto Veneto: epicentro, magnitudo scossa e cos’è successo C’è stato un Terremoto in Veneto questa notte, mercoledì 29 gennaio 2020, ma la magnitudo della scossa è stata abbastanza leggera, nonostante l’ipocentro fosse poco profondo e i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati diversi. Ciononostante non è da registrare alcuna segnalazione da parte dei cittadini ai vigili del fuoco, segno inequivocabile che la scossa è stata debole e non ha creato panico, né danni a persone o a cose. Terremoto Veneto: epicentro, ipocentro e magnitudo della scossa Come rilevato dall’Ingv, l’epicentro della scossa di magnitudo 2.6 si è verificato a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, alle ore 01.52 di notte, a una profondità di quasi 5 chilometri. Non si sono verificate ulteriori scosse nelle ore successive. Oltre a Bagnoli di Sopra, le altre località vicine all’epicentro sono ... termometropolitico

angiuoniluigi : RT @leggoit: Terremoto, scossa nel Veneto durante la notte - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Terremoto nella notte sul confine tra Polesine e Padovano - dileguossi : RT @leggoit: Terremoto, scossa nel Veneto durante la notte -