Tennis: Sara Errani eliminata da Jessica Pegula nel secondo turno del WTA 125K di Newport Beach (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sara Errani è stata eliminata al secondo turno del WTA 125K di Newport Beach. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 6-1, in 51 minuti, dall’americana Jessica Pegula, numero 66 del mondo, prima testa di serie del tabellone e recente finalista ad Auckland, dove aveva sconfitto la danese Caroline Wozniacki in semifinale e si era battuta bene contro Serena Williams in finale. La venticinquenne di Buffalo, va ricordato, ha bisogno dei punti di questo torneo perché ne difende il titolo, vinto lo scorso anno contro la canadese Bianca Andreescu, all’epoca ancora non esplosa. Il match, sostanzialmente, non ha storia fin dall’inizio: Pegula fugge senza problemi sul 3-0 togliendo due volte il servizio alla bolognese, per poi concludere l’opera ai vantaggi nel settimo gioco e portare a casa il primo set per 6-1. La situazione non migliora nel secondo ... oasport

